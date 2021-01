Cullbergs ledare slutar om ett år

Under sina år på posten har Smeets tydliggjort danskompaniets förankring i en samtida estetik, initierat turnéer och utökat det internationella nätverket. Han har också knutit tre samtida koreografer i olika generationer till Cullberg: Alma Söderberg, Deborah Hay och Jefta van Dinther. 2019 skippade man ”balett” i namnet och blev Cullberg kort och gott.

”Cullberg är en stabil och modig institution, konstnärligt i framkant ända sedan starten. Idag utforskar vi idéer om hur dans kan definieras, produceras och presenteras och vi har ett nära samarbete med frilansfältets experimentella konstnärer. Jag är mycket stolt över det vi har åstadkommit och över dansarna, mångfalden, engagemanget och deras koppling till den konstnärliga och sociopolitiska verklighet vi lever i”, säger Gabriel Smeets i ett pressmeddelande.

Gabriel Smeets kom till Cullberg i maj 2014 från tjänsten som konstnärlig ledare för SNDO, the School for new dance development/University for the Arts i Amsterdam. Han har en bakgrund inom journalistik, kommunikation och dramaturgi.