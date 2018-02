"Under de första sex månaderna kommer omsättningen att vara lägre än under motsvarande period 2017, vilket beror på svagare USD/SEK, samt lägre VIP och IP-försäljning. Under andra halvåret 2018 räknar jag med att omsättningen åter ska öka", säger vd Torjörn Johansson i bokslutskommunikén.

Ökningen under andra halvåret väntas drivas av försäljning till VIP, A350-programmet och Zonal Drying.