Cruise framkallade kräkningar med mumiestunt

Tom Cruise och medskådespelarna Annabelle Wallis och Sofia Boutella. Foto: Rick Rycroft/AP/TT

Tom Cruise gjorde filmteamet så illamående att de kräktes under inspelningen av den kommande monsterfilmen "The mummy", avslöjar stjärnan under en pr-turné i Australien.

En av filmens scener utspelar sig inuti ett störtande flygplan och Cruise, som är känd för att själv utföra sina vågade stuntscener, studsar mellan flygplansväggarna. Scenen var egentligen ägnad åt en "Mission impossible"-film, men Cruise tyckte att den passade bättre i "The mummy".

– Teamet kräktes mellan tagningarna. Vi åkte upp i ett flygplan och var i tyngdlöst tillstånd i 34 sekunder. Vi gjorde det 64 gånger. Det är därför scenen ser ut på det viset – den är äkta, säger han.

"The mummy" väntas gå upp på bio i Sverige den 9 juni. Förutom Tom Cruise finns bland andra Sofia Boutella, Russell Crowe och Annabelle Wallis på rollistan.