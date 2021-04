Crocs går mot rekord under pandemin

De bespottade plasttofflorna (i Sverige kända som "foppatofflor") har av många ansetts vara raka motsatsen till moderiktiga. Men den senaste kvartalsrapporten från företaget Crocs visar att företagets omsättning ökat med 64 procent under första kvartalet i år, rapporterar The Guardian.

Aktiekursen steg efter tillkännagivandet av rapporten med 17 procent på tisdagen. Skorna introducerades i modevärlden 2007 men företaget gick med förlust och var nära konkurs 2009. I fjol utnämnde modesajten Who What Wear 2021 till "Year of the Croc".