Cristina Stenbeck: ”Mångfald ger bättre resultat”

Cristina Stenbeck. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

”Who run the world? Girls! Who run the world? Girls!” Beyoncés feministiska kampsång dundrar ur högtalarna. Samtidigt dansar moderatorerna in på scenen inför de 1 300 deltagarna som sitter bänkade i Folkets hus i Stockholm. De tar sin roll, att peppa publiken, på allvar.

De deltagare som SvD talar med är här för att just inspireras, men också att nätverka. Alla är överens om att det finns ett stort behov av att lyfta fram fler kvinnor inom it-sektorn och inom digital affärsutveckling – och branschen behöver fler kvinnor.

– Om jag kan inspirera någon med min historia så är det bra, säger Cristina Stenbeck, från scenen.

Cristina Stenbeck har lämnat ordförandeposten i Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik. I dag är hon huvudägare i bolaget och ordförande i valberedningen. Hennes nya fokus är att hitta nya affärsmöjligheter för sfären. Kvällen före utsågs hon till årets mäktigaste ägare av tidningen Veckans Affärer. Kinnevik är storägare i MTG som är initiativtagare till Women in tech.

– Rollen som huvudägare är viktig. Det handlar om ett långsiktigt engagemang, säger Cristina Stenbeck om sin nya roll i bolaget.

Hennes arbete nu handlar mycket om att vidareutveckla de innehav Kinnevik har, som e-handelsföretaget Zalando, och hitta rätt människor för att göra jobbet. En del i arbetet handlar om att öka mångfalden, inte bara i styrelserummen.

– Vi måste fokusera på att få mångfald på alla nivåer. Om vi inte gör det går vi miste om möjligheter. Mångfald ger bättre resultat, säger Stenbeck.

Som sitt bidrag – för hon tycker att det behövs förebilder som ”inte är trötta på att prata om sig själva” – bjöd Stenbeck in två kvinnor som inspirerar henne: Åsa Riisberg, partner på EQT, och modeentreprenören Siri Vikman som har startat e-handelsföretaget Aéryne.

Åsa Riisberg är en av få kvinnliga delägare i riskkapitalbranschen och arbetar främst med att hitta investeringsmöjligheter inom hälsosektorn där den tekniska utvecklingen har en viktig roll.

Siri Vikman är på jakt efter nya investerare för att kunna ta nästa steg i sin verksamhet. För henne är det viktigt att hitta en kvinnlig investerare och hon har märkt att det inte är så lätt.

Just att lyfta exempel är en viktig del i arbetet med att få fler kvinnor att våga ge sig in i branschen. Det är många av deltagarna på Women in tech helt eniga om.

– Det handlar om att göra platsen till din egen. Det är ingen mansvärld om det är din värld, säger Christina Stenbeck.