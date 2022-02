Covidvåg prövar Afghanistans sargade sjukvård

Brist på läkare, mediciner och uppvärmning har tvingat 33 sjukhus i Afghanistan att stänga de senaste månaderna. I det enda sjukhuset som finns kvar i Kabul med möjlighet att vårda covidpatienter tvingas personalen stänga av värmen dagtid för att spara energi även när temperaturen ute faller under nollan.

Sjukhuset är i behov av allt, från syrgas till mediciner, berättar sjukhuschefen Mohammed Gul Liwal. I början av januari lades en eller två nya covidpatienter in dagligen. De senaste två veckorna har det rört sig om tio till tolv per dag. Under den första veckan i februari steg antalet nya smittofall i landet med 67 procent, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).