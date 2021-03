Covidråden som Tegnell & co inte nämner

Just nu varnas det för en smittexplosion efter sportlovsresorna. SvD:s vetenskapsjournalist Henrik Ennart berättar om forskningen kring immunförsvaret som säger att ut och röra på oss är just vad vi borde göra under pandemin.

