Covid-uppmaningen: Spela inte padel

Antalet bekräftade fall i landet har gått ned vecka 16, men det skiljer sig åt mellan landets olika regioner. Riksgenomsnittet ligger just nu på 349 fall per 100 000 invånare, och medianåldern på dem som insjuknat de senaste tre veckorna i landet är 37 år. Mest skiljer Västernorrland och Kronoberg ut sig med 618 respektive 488 fall per 100 000 invånare. Utöver att begränsa sina sociala kontakter och undvika gruppträning uppmanas också invånarna i Västernorrland att inte spela padel.

– Jag tycker inte det är lämpligt just nu. Det har förekommit utbrott i samband med padelspel, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i regionen, till P4 Västernorrland.