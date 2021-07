Antalet positiva fall av covid-19 ökar i Västerbotten, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Under föregående vecka anmäldes 59 fall av viruset. Veckan dessförinnan låg siffran på 31. Regionen tror att ökningen kan bero på att fler smittades under midsommarhelgen, och att egenprovtagningen höll stängt under midsommarafton.