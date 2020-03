Countrystjärnan Kenny Rogers död – somnade in i hemmet

Kenny Rogers inledde sin karriär på 1950-talet, men fick sitt genombrott som soloartist på 1970-talet och blev en internationell superstjärna ett årtionde senare med låtar som "Lucille" och "Lady", och duetten "Islands in the stream" med Dolly Parton.

Han agerade även frontfigur i gruppen The First Edition, som hade framgångar med låtar som "Just dropped in" och "Ruby, don't take your love to town".