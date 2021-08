Countrysångerskan Nanci Griffith död

Nanci Griffith, som hade en lång karriär inom country och folkmusik, ligger bakom låtar som ”Love at the five and dime” och ”Outbound plane”.

Griffith är även känd för sin version av ”From a distance” från albumet ”Lone star state of mind” från 1987, vilken senare blev en stor hitlåt med Bette Midler. Griffith fick också en hit med ”I knew love” från det uppföljande albumet ”Little love affairs”.