Countrysångaren Glenn Campbell har avlidit i en ålder av 81 år. Arkivbild. Foto: Danny Johnston/AP/TT

Countrysångaren Glenn Campbell har avlidit i en ålder av 81 år, efter flera års kamp mot alzheimer. Hans karriär sträckte sig över sex decennier med över 45 miljoner sålda skivor, skriver Rolling Stone.

Till Campbells mest kända låtar hör "Rhinestone Cowboy", "Wichita Lineman" och "By the Time I Get to Phoenix". Han spelade också med rad andra stora artister, som Elvis Presley och Frank Sinatra, och turnerade med Beach Boys efter att sångaren Brian Wilson dragit sig tillbaka.

Glenn Campbell föddes 1936 i en liten stad i delstaten Arkansas som ett av tolv barn i en fattig lantbrukarfamilj.