Countryartisten Tom Hall är död. Han avled i sitt hem i Tennessee under fredagen, 85 år gammal. Det skriver Rolling Stone.

Hall är känd under smeknamnet ”The Storyteller” och ligger bakom låtar som “Harper Valley P.T.A”, “I love” och “That’s how I got to Memphis”. 2008 blev han invald i Country Music Hall of Fame, samtidigt som Emmylou Harris, The Statler Brothers and Ernest Stoneman.