Den danske skådespelaren Nikolaj Coster-Waldau, känd som Jaime Lannister i fantasyserien "Game of thrones", är aktuell med en ny tv-serie. Han ska både producera och ha en roll i en miniserie av Sonys Tristar television, som baseras på författaren Christina Clancys roman "The Second Home", skriver Deadline.

Dramat följer två generationer under en sommar på Cape Cod, och kretsar kring hur hemligheter kan förstöra ung kärlek och slita sönder familjer.