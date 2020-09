”Vi kommer att vinna” skanderade demonstranterna som samlats på Trafalgar Square i centrala London på lördagen. Över 15 000 personer som protesterade mot regeringens coronarestriktioner och nya nedstängningar under parollen ”We do not consent”.

Och att de ”inte gav sitt samtycke” var tydligt. Skyltar med texter som ”är det här frihet?” och ”sätt stopp för de galna reglerna” hölls upp, och när polisen försökte stänga ner protesterna med motiveringen att de bröt mot smittskyddsreglerna eftersom de inte hade munsskydd, så blev det hela våldsamt.