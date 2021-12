Coronastukat Carolina besegrade Los Angeles

Jordan Staal, Sebastian Aho, Andrej Svetjnikov, Steven Lorentz, Seth Jarvis och Ian Cole. Nej, det rör sig inte om Carolina Hurricanes förstakedja plus ytterligare en, utan det var de som saknades när laget tog sig an Los Angeles under natten mot söndagen.

Några i tränarstaben, bland annat målvaktstränaren Paul Schonfelder, saknades också – då de smittats eller varit i nära kontakt med någon covidsjuk – enligt NHL:s regler.