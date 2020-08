Coronasmäll för kinesiska storbanker

Affärsbankerna i Kina kommer enligt CBIRC redovisar vinstfall på 9,4 procent under första halvåret i år. För de sex största – däribland Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) och Bank of China (BOC) – ser det ännu värre ut med vinstfall på 12 procent.

– Det finns många tecken på att de är satta under hård press. Pandemin slår hårt mot småföretagen, säger Hong Hao, analyschef på Bocom International.