"Coronasäkra" fartyg vänder i Stockholm

Det förväntades att bli ett rekordår vad gäller antalet kryssningspassagerare som skulle besöka Stockholm. Nästan 290 anlöp med kryssningsfartyg var planerade under 2020 – men hittills har bara tre kommit in i Stockholms hamnar – utan att låta besättning eller passagerare gå i land. Under fredagen kom fartyget Europa 2 in och vände vid bojarna på Strömmen utanför centrala Stockholm – och kryssade sedan vidare.

– Sedan coronapandemin tog fart har hela kryssningssäsongen gradvis avbokats. Vi har inte haft en enda kryssning fram till den här veckan. I måndags kom de första två in till Stadsgården, där de lade till utan att någon fick gå i land, säger Ingrid Hansson.