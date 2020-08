Coronarädsla stoppar Nadal i US Open

Spanjoren berättade redan i juni att han kände sig osäker på om han skulle resa till New York för att spela US Open. Nu tar han samma beslut som damernas världsetta Ash Barty, Australien, som tidigare hoppat av grand slam-turneringen i New York.

– Situationen är väldigt komplicerad i hela världen, antalet covid-19-fall ökar, det ser ut som vi fortfarande inte har kontroll på det. Det här är ett beslut som jag aldrig ville ta, men jag har beslutat mig för att följa mitt hjärta, säger 34-årige Nadal som vann US Open förra året.