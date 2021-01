Att forskare ger motstridiga råd till politiker i kritiska situationer är inget nytt. C P Snow kunde i boken ”Science and government” (1961) berätta om en bitter strid mellan vetenskapsmän under andra världskriget, där Churchills val av rådgivare var avgörande för britternas strategi.

I början av förra seklet möttes kemisten Henry Tizard och fysikern Frederick Lindemann i Berlin. Förenade av en stark tilltro till vetenskap utvecklade de två britterna en djup vänskap. Den varade i nästan tre decennier, men övergick därefter i en bitter fejd.