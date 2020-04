När en pandemi breder ut sig är det inte bara det nya viruset som smittar utan också de nya idéerna. De fysiska rummen för mänskliga möten förtvinar, men tankerummen för idéutbyten expanderar. Plötsligt är diskussionerna om paradigmskiften inte bara kortlivat Ted talk-tidsfördriv utan på liv och död i påtvingad realtid. På bara några veckor har vi kastats långt in i ett totaldigitaliserat nybyggarland där allt sker på distans. Vad som brukade vara flummiga framtidsspaningar går nu rakt in i produktion. Och mer än någon annanstans kan vi se detta på tv.

Tyvärr inte så mycket i Sverige. Svt:s stödgala En kväll tillsammans var storartad men en engångssatsning. Annars truckar Skavlan på som vanligt fast utan publik, och nyhetsprogrammen har fortfarande kamerateam ute på gatorna fast med intervju-mikrofonen på ett långt stativ. De få specialsatsningar som gjorts har varit under all kritik. På Svt play kunde vi under en olidlig timme varje dag i två veckor se komikerna Niklas Andersson och annars underbara Ina Lundström göra sig till åtlöje utan manus i en husvagn på en parkering i Göteborg.