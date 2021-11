Coronakris i Europa – nedstängning i Österrike

Tillbaka till nedstängning. Ovaccinerade personer över tolv år i Österrike får med start på måndagen bara lämna sina hem för att handla mat eller medicin, motionera en smula eller uppsöka sjukvård. Annars är de under ”nedstängning” – den slags nedstängning av samhället som tidigare under pandemin genomförts i Österrike och andra länder.

Österrikes förbundskansler Alexander Schallenberg varnade att oanmälda kontroller av vilka personer som rör sig utomhus kommer att göras.

– Vi tar inte lätt på det här steget. Men tyvärr är det nödvändigt, sa Alexander Schallenberg före helgen.

Österrike har en av Europas allra högsta infektionsfrekvens, med 815 smittade per 100 000 invånare under den senaste veckan.

De nya åtgärderna mot ovaccinerade läggs nu till de som infördes för en vecka sedan, och som till exempel förbjuder ovaccinerade från restauranger, hotell, teatrar och skidliftar, till exempel.

Före helgen meddelade Nederländernas premiärminister Mark Rutte att utegångsförbud återinförs under tre veckor i barer, restauranger och butiker, som nu måste stänga senast klockan åtta på kvällen.