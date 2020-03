För svensk partipolitik kan Coronakrisen innebära TEOTWAWKI – the end of the world as we know it.

Förkortningen är populär bland preppers, alltså människor som aktivt förbereder sig för olika katastrofer. Att det här skulle vara slutet på den politiska världen som vi känner kan ju låta som en överdrift och är det kanske också – det normala är förstås vanligare än det exceptionella.