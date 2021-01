Nedräkning. Sekunder kvar tills klockan slår tolv. Sex varv för champagneflaskans grimma. Nyårsklockorna klämtar och korken skjuter ut sig med samma rusande entusiasm som vi bubblar in i det nya året. Kära 2021 – förväntningarna på dig är skyhöga. Kära läsare – varmt välkomna till ett nytt år och ett nyhetsbrev i ny form!

Agnello allo scottadito

Lammkotletter med myntapesto. Servera med citronskivor och gärna med ugnsbakad potatis smaksatt med rosmarin.

4 portioner

16 skivor lammrack, ca 800 g inklusive ben

Salt och svartpeppar

4 msk olio extra vergine d’oliva

3 vitlöksklyftor

1 kvist rosmarin

1 dl vitt vin

1/2 citron, saften

1 msk hackad dragon

Citronskivor till servering

Myntapesto

1 kruka mynta

1 kruka basilika

1/2 dl olio extra vergine d’oliva

2 msk iskallt vatten

1/2 dl sötmandel

1 tsk honung

1 tsk färskpressad citronsaft

Salt

1. Peston: Blanda alla ingredienser i en matberedare till slät konsistens. Ställ åt sidan.

2. Salta och peppra kotletterna och massera in 2 msk olivolja. Lägg köttet i en skål.

3. Skala vitlöken och krossa klyftorna med ett knivblad. Fördela vitlöken runt köttet i skålen och lägg i halva rosmarinkvisten. Låt marinera minst 1 timme i rumstemperatur. Repa och hacka resten av rosmarinen.

4. Hetta upp 2 msk olja i en tjockbottnad stekpanna. Stek hälften av kotletterna på hög värme, ca 2 minuter per sida. Lägg åt sidan och stek resten av köttet på samma sätt.

5. Lägg allt kött i pannan, häll på vinet och låt det koka in i ca 2 minuter. Ta av från värmen, pressa över citronsaft och strö över rosmarin och dragon. Smaka av med salt och peppar.

Receptet är hämtat ur ”Al dente – italiensk matlagning från grunden” av Samantha Santambrogio-Öberg, foto Karolina Olsson Haglund (Semic).