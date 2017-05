Coppola ger nytt liv åt Clintan-film

Född: 1971 i New York, USA.

Bakgrund: Dotter till regissören Francis Ford Coppola och filmaren och konstnären Eleanor Coppola. Medverkade som barn i flera av faderns filmer, bland annat i "Gudfadern".

Filmer: Debuterade med kortfilmen "Lick the star" 1998. Hennes första spelfilm, "Virgin suicides", kom 1999. Nästa film "Lost in translation" (2003) gav henne en Oscar för bästa originalmanus. Andra filmer på hennes cv är "Marie Antoinette" (2006) och "The bling ring" (2013).

Aktuell med: "De bedragna" som tävlar om Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes.