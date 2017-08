Coppola om raskritiken: Inte rätt film för mångfald

Regissören Sofia Coppola är Sverigeaktuell med filmen ”De bedragna”. Då SvD träffar henne på lyxhotellet Claridges i centrala London utstrålar hon ett nästan zen-aktigt lugn. Hennes röst är djup och har en aningen monoton klang, som om allting är lite ironiskt och inte särskilt viktigt.

Hon påminner om rollfiguren Charlotte i ”Lost in translation”, filmen som gav henne en Oscar för bästa originalmanus år 2003. Sofia Coppola säger att hon ofta hittar inspiration i sitt eget liv och att det är de personliga berättelserna som är viktiga för henne. De fungerade också som inspirationskälla för hennes senaste film ”De bedragna”, en nyinspelning av filmen ”Korpral McB – anmäld saknad” från 1971 som utspelar sig i den amerikanska södern under inbördeskriget.

Sofia Coppola har tidigare sagt att hon inte kunde tänka sig att göra nyinspelningar. Men då hon såg 70-talsversionen drogs hon till berättelsen.

– Jag såg den eftersom min produktionsdesigner Anne Ross tipsat mig att jag borde filma om den. Jag tyckte där fanns en lovande berättelse om en grupp med kvinnor i olika åldrar. Jag läste boken och bestämde mig för att fokusera på de rollpersonerna.

I boken, som skrevs på 1960-talet och ligger till grund för filmen, och Don Siegles filmatisering från 1971 dominerar det manliga perspektivet. Sofia Coppola säger att hon ville fokusera på de kvinnliga rollfigurernas isolerade värld och hur de handskas med ett oväntat möte med en sårad soldat.

– Jag jag kände själv igen mig i rollpersonerna och fyllde ut berättelsen med mina vänners erfarenheter. Maktbalansen mellan mannen och kvinnorna var mycket intressant att titta närmare på.

Filmen handlar om det spända förhållandet mellan bland andra Nicole Kidmans stränga skolföreståndare, Kirsten Dunsts blyga lärare, Elle Fannings trotsiga elev och Colin Farrells flirtiga soldat. Det blir aldrig klart vem som objektifierar vem.

Sofia Coppola säger att hon inte vill att hennes filmer ska ha ett politiskt budskap. Enligt henne handlar ”De bedragna” om hur makten kan skifta i förhållanden mellan kvinnor och män.

Under själva inspelningen valde Sofia Coppola att fokusera på relationen mellan kvinnorna i gruppen.

– Jag drogs till att undersöka hur kvinnor kan kommunicera utan att använda ord och hur det påverkar dynamiken inom en grupp.

Filmen spelades in under 26 dagar. Under tiden bodde skådespelarna tillsammans i ett litet motell i närheten av inspelningsplatsen. Det skapade en intim stämning, säger Sofia Coppola.

– Det var härligt att arbeta i närheten av New Orleans, jag har aldrig jobbat i den delen av USA förut. Hur kvinnor klädde sig och levde i den amerikanska södern fascinerade mig och tillsammans med skådespelarna gjorde vi sådant som kvinnor på den tiden sysslade med. Jag ville att filmen skulle kännas autentisk men också tilltala en modern publik.

Men det är den historiska trovärdigheten som blivit något av ett problem för Sofia Coppola, åtminstone i USA. Där har filmen fått stark kritik för att den inte har en enda svart rollperson, trots att både originalboken och Don Siegles version från 1970-talet hade en framträdande rollfigur i slaven Mattie (som fick namnet Hallie i Siegles film). I de första scenerna i Sofia Coppolas version förklaras frånvaron med repliken: ”The slaves left”, ”slavarna drog”.

Sofia Coppola säger att hon ansåg att Mattie var en schablonmässig rollperson och att det skulle behövas en mer omfattande film för att lyfta temat med slaveri i den amerikanska södern.

– Jag ville fokusera på relationen mellan kvinnor och män. Det behövs mer mångfald i Hollywood, men det här var inte rätt film att lyfta upp de frågorna.