Cooper: "Jag känner ingen normal"

Ålder: 69 år

Bakgrund: Alice Cooper är en av hårdrockens viktigaste förgrundsfigurer och har inspirerat akter som Kiss, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Wasp med flera. Har även supergruppen Hollywood Vampires tillsammans med Johnny Depp och Joe Perry, som spelar döda rocklegenders kända låtar.

Aktuell med: "Paranormal". Alice Coopers första skiva sedan "Welcome to my nightmare" från 2011 inkluderar flera av rockvärldens mest rutinerade musiker, som ZZ-Top-gitarristen Billy Gibbons, U2-trummisen Larry Mullen och Deep Purples Roger Glover. Albumet inkluderar en bonusskiva med nyinspelningar av gamla hits, där låtarna "Genuine American girl" och "You and all of your friends" spelats in med alla originalmedlemmar från Alice Coopers gamla band, för första gången sedan 70-talet. "Paranormal" släpps 28 juli.

Turneplan i Skandinavien: 26/7 Göteborg (Liseberg). 27/7 Stockholm (Gröna lund), 29/7 Oulo (Finland).