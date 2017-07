Cool Björk inför majordebuten

27-årige Björk från Växjö är inte killen som hetsar upp sig i onödan. Under träningsdagarna inför The Open på Royal Birkdale utstrålar smålänningen lugn och trygghet, både i snacket och i spelet ute på banan.

– De här senaste Rolex-tävlingarna (Open de France, Irish Open, Scottish Open) var bra förberedelser, i och med att de var så stora som de var. Så det har känts som att man har spelat halvmajors tre veckor i rad, säger Alexander Björk.

Tredjeplatsen i Open de France kvalificerade Björk för British Open och innebar också den hittills största framgången under debutsäsongen på Europatouren. Björk har klättrat till plats 116 på världsrankningen, ligger 24:a i Europatourens "Race to Dubai" och har spelat in drygt sex miljoner kronor längs vägen.

– Jag har gjort många bra tävlingar och spelat stabilt, så det är svårt att klaga. Jag har fått en bra start och ligger där jag vill ligga, ganska högt upp på rankingen.

TT: Har steget från Challengetouren varit lättare än väntat?

– Ja, det har det väl, även om jag inte hade förväntat mig att det skulle vara ett så stort steg. Min inställning var att det inte skulle skilja så mycket, och det har det faktiskt inte gjort heller. Man lär sig ganska bra på Challengetouren, i och med att det är så bra spelare som är där.

Alexander Björk har inte stressat fram i karriären. Hösten 2015 valde han till exempel att inte försöka kvala in till Europatouren, för att i stället ge sig själv ytterligare ett år på Challengetouren och slå sig in den vägen. När Björk nu ska göra sin efterlängtade majordebut, med familjen och många vänner i publiken Royal Birkdale, känner han sig redo.

– Det har varit en dröm under en lång tid att få spela majors. Det här blir den första, men förhoppningsvis inte den sista, säger han.

British Open brukar ofta gynna rutinerade spelare med stor vana av linksgolf. De tio senaste vinnarna har till exempel en snittålder på drygt 36 år. Samtidigt finns det undantag, som 2003 när amerikanen Ben Curtis – då rankad 396:a i världen – vann The Open i sin första major.

– Jag hoppas givetvis att jag ska kunna vara med uppe i toppen, det är det jag siktar på. Men jag sätter inga direkta förväntningar, utan ska bara försöka ha kul och spela bra golf. Då kommer resultaten, säger Björk.