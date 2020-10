Under sin levnad utsågs han av sina landsmän (via tidningen Sunday Herald) till den störste av alla (då) levande skottar. Men så hade han också devisen ”Scotland Forever” tatuerad på sin ståtliga kropp (188 cm). Nu är det, ledsamt nog, någon annan som får försöka göra anspråk på denna ärorika titel; under lördagen kom dödsbudet från Bahamas. Skådespelaren Sir Thomas Sean Connery finns inte längre med oss.

För den stora biopubliken utanför Skottlands gränser var Sean Connery, förstås, någonting nästan lika fint – den ende riktige James Bond, en Bond som reducerar alla efterföljare till bleka skuggfigurer. Själv kan jag inte ta sådant på något större allvar, och jag kan även tycka att Pierce Brosnan hade sina ögonblick, men det är inte utan att jag förstår vad Connerys månghövdade beundrarskara menar. Han blev riktmärket, den Bond mot vilken alla de andra mättes och jämfördes.