Comey: Trump bad mig lägga ner FBI-utredningen

NEW YORK Trots att Comey hade gått ut med mycket av vad han skulle säga redan dagen innan så stannade många upp när FBI-chefen började vittna om den märkliga historien om den sittande presidentens agerande. Företag ställde in möten under förhöret och många barer i Washington öppnade redan på morgonen för att sända utfrågningen.

Comeys version är att Donald Trump vid upprepade tillfällen har utövat påtryckningar mot Comey i hans roll som FBI-chef. Det alarmerande för Trump och hans administration är uppgiften om att Trump ska ha uppmanat Comey att släppa utredningen av hans tidigare nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn. Den republikanska ledamoten James Risch ifrågasatte uppgiften eftersom presidenten, enligt Comey, ska ha sagt ”jag hoppas” du kan släppa utredningen om Flynn.

– Jag sitter i ett rum ensam med USA:s president när han säger detta. Jag kan ha fel, men jag uppfattade det som att han gav mig ett direktiv att lägga ner utredningen av Flynn, svarade Comey.

Annons X

Sparkade FBI-chefen Jams Comey svär eden under utfrågningen. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Före detta FBI-chefen fick frågan om han anser att presidenten försökte undkomma eller påverka en rättsprocess, vilket skulle kunna vara skäl för ett riksrättsåtal.

– Flynn var föremål för en brottsutredning. Det är inte upp till mig att säga om Trump försökte hindra rättvisa, men hans agerande var extremt oroväckande, sa den sparkade FBI-chefen.

Jag hoppas att det finns sådana band.

Comey sa också att presidenten frågat efter hans lojalitet i ett sammanhang där Trump diskuterade Comeys framtida roll som FBI-chef. Comey sa att han inte upplevde att hans jobb hängde på hanteringen av Flynn-utredningen.

– Men jag uppfattade Trump som att han ville ha något i utbyte.

En positiv nyhet för Trump var att Comey bekräftade att Trump personligen inte var under utredning när han sparkade sin FBI-chef. Republikanska Marco Rubio konstaterade bittert att det är ”den enda uppgiften som inte läckt ut”.

Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Comey medgav att han via en vän läckt uppgifterna om Trumps agerande kring Flynn till medier, eftersom det skulle kunna resultera i att en särskild åklagare tillsattes. Så blev också fallet och nu är det upp till åklagare Robert Mueller att avgöra om Trump har gjort något brottsligt.

Comey fick många frågor om varför han inte larmade om Trumps agerande. Han svarade att han var chockad över samtalen och ansåg att han saknade bevis.

I sitt inledande tal betonade underättelseutskottets ordförande, republikanen Richard Burr, att det är viktigt för amerikanska folket att få Comeys historia, men också att Trump bör ge sin. Trump har själv bara kort sagt ”nej” på frågan om han bad Comey lägga ner Flynn-utredningen. Presidenten har samtidigt indikerat att det finns inspelningar av hans och Comeys konversationer.

– Jag hoppas att det finns sådana band, sa Comey till ledamöterna.

Nu väntar USA på Trumps version.