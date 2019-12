Com hem: Vi tar sannolikt bort TV4 vid midnatt

Det var via ett sms som Com hem vid 19-tiden meddelade sina kunder att man ”med stor sannolikhet kommer att släcka ned TV4 och C More-kanalerna.

På sin hemsida skriver Comhem följande: ”Telia har tyvärr inte visat på någon seriös förhandingsvilja kring förnyandet av vårt avtal om fortsatta sändningsrättigheter för Com Hem och Boxer. Det innebär att vi från och med kl 23:59 den 10 december med stor sannolikhet tvingas släcka TV4-kanalerna och C More. Vi kommer fortsätta göra allt vi kan för att hitta en långsiktig lösning som gör TV4 tillgänglig för alla.”