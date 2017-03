Colin Farrell i Iran-Contras-serie

Colin Farrell ska spela Oliver North i en ny tv-serie. Foto: AP/TT

Colin Farrells nästa roll blir den som Oliver North, överstelöjtnanten som var inblandad i Iran-Contras-affären i slutet av 1980-talet. Tv-serien ska sändas på Amazon och regisseras av Yorgos Lanthimos som senast gjorde "The lobster" med just Farrell i huvudrollen, skriver The Wrap.

Iran-Contras-affären var en politisk skandal där regeringstjänstemän under Ronald Reagan i hemlighet underlättade vapenförsäljning till Iran, som var föremål för vapenembargo, samt ville tillåta underrättelsetjänster att finansiera gerillarörelser i Nicaragua.