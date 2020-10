Cohen: Jag fruktade för mitt liv

Den kazakiske reportern Borat Sagdijev, en av komikern och skådespelaren Sacha Baron Cohens mest älskade skapelser, sparkar än en gång vilt åt alla håll mot intet ont anande offer i den kommande filmen "Borat subsequent moviefilm: Delivery of prodigious bribe to american regime for make benefit once glorious nation of Kazakhstan".

Det hade inte varit orimligt att anta att Cohen aldrig mer skulle ikläda sig rollen som den taktlöse och burduse mustaschprydde reportern, då den första filmen som hade premiär 2006 blev en sådan succé att Borat – och även Cohen – gick "rätt in i vebon" i många amerikaners medvetanden.