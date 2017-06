NEW YORK Den amerikanska liberala nyhetskanalen CNN – Trumps favoritkanal att avsky – tog i veckan till ett nytt grepp när Vita Huset vägrade låta tv-kanaler sända administrationens dagliga presskonferens. CNN lät en tecknare måla presschef Sean Spicer i pressrummet och visade bilderna ihop med ljudupptagning.

Bilderna spreds på twitter och när Vita Huset på tisdagen lät kamerorna gå igen efter en vecka med kameraförbud skrev twittrare att ”tecknaren kan ta ledigt”. Från CNN var draget förmodligen delvis en markering mot en administration som man upplever begränsar pressfriheten.

Bland amerikanska medier finns många polariserade aktörer och CNN:s vinkling är liberal. Sean Spicer har försökt stänga ute kanalen från presskonferenser men kameraförbudet har riktat sig till alla medier och flera har protesterat.

The White House has been prohibiting cameras at some press briefings, so we sent a sketch artist… https://t.co/XbE92v4C45