Problemet med politikers memoarer, förutom att de sällan bjuder på några intellektuella åkturer av det mer minnesvärda slaget, är att vi har hört dem undvika sanningar tillräckligt många gånger för att det ska vara omöjligt att tro att de plötsligt skulle vara uppriktiga. Det finns alltid ett parti att ta hänsyn till.

När Hillary Clinton meddelade att hon just skrivit klart ”What happened”, i vilken hon skildrade sin mardrömsritt under presidentvalskampanjen, fanns det all anledning att ställa sig frågan om hon skulle skildra hela katastrofen som om den inte angick henne? Eller skulle hon äntligen skulle ta bladet ifrån munnen och säga en och annan sanning om alla dessa eländiga små män med sina diminutiva själsgåvor som gjort hennes presidentvalskampanj till en mardröm, miljontals amerikaners liv till ett helvete och bokstavligen talat satt mänsklighetens överlevnad på spel?