Claudia Olsson: Inblick i Kinas digitala förändring

Foto: Elisabeth Ingvar

Vykortet | Dalian och Peking, Kina

Diskussionen kring Kinas digitala utveckling fokuserar ofta på begränsningarna med The Great Firewall. Men utvecklingen som sker innanför Kinas digitala gränser i dag är minst lika viktig att studera. Under min resa till Peking och New Champions möte i Dalian med World Economic Forum träffade jag såväl rymdentreprenörer som ledande storbolag som är drivande i Kinas exponentiella teknikutveckling.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Allt fler kineser lämnar numera kreditkort och plånbok hemma och hanterar sina transaktioner via den allomfattande plattformen WeChat, en digital galax som möjliggör sömlös integration av det fysiska livet och det digitala. WeChat rymmer över 10 miljoner tredjeparts-appar (mobilapplikationer utvecklade av andra företag som integrerat sina lösningar med WeChat som plattform), och låter konsumenten göra allt från att chatta och storhandla till att hantera räkningar och jämföra hälsovårdstjänster och sjukhus. Det är en helhetslösning, som rymmer så mycket att vi kan fråga oss om det är en social plattform eller ett helt operativsystem.

Vykortet Ledarsidans vinjett för skrivna hälsningar från framförallt utlandssvenskar, hemvändare och cirkulärmigranter som har erfarenhet och perspektiv från andra geografiska utkiksposter. Här skrivs både vardagligt och filosofiskt om stort och smått i syfte att öka kunskapen om världen utanför våra gränser, liksom insikterna om oss och vårt land.

Miljardbefolkningen genererar stora mängder data vilket bäddar för implementering inom artificiell intelligens och även pilotprojekt som möjliggör testbäddar med flera miljoner användare. Omfattande satsningar görs för att Kina 2020 ska vara världsledande inom 5G. Utvecklingen av intelligenta transportsystem, med bland annat leveransdrönare, är redan långt gången.

Annons X

WeChat är bara ett exempel på vad Kina gjort bara de senaste åren. Landet som tidigare haft rykte om sig att kopiera innovation, har i dag utvecklat ett unikt ekosystem för entreprenörskap, och flera kinesiska företag står för spjutspetsutvecklingen i en rad framväxande industrier.

Det som många av deltagarna kunde enas om under mötet i Dalian, är att den snabba tekniska utvecklingen medför utmaningar som behöver hanteras, som till exempel miljöpåverkan och risker inom genetik och hälsa. Men resonemanget går även åt andra hållet: för att lösa globala problem är vi helt beroende av att få fram nya innovationer. Att internationellt samarbete krävs, liksom att Kina är en nyckelspelare, är uppenbart.​

CLAUDIA OLSSON är vd för Exponential AB samt Young Global Leader, World Economic Forum.

claudia@exponential.se