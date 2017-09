Mohamed Diabs uppmärksammade debutfilm ”Kairo 678” (2010) skildrade kvinnors utsatthet ombord på en knökfull kollektivbuss i den egyptiska huvudstaden, en bild av sexism i vardagen och i undertexten av ännu större övergrepp. Ytterligare avskild är spelplatsen i egyptierns andra film. ”Clash” tilldrar sig uteslutande i en lastbil, inom lyckta dörrar, ett tvättäkta huis clos.

Det är sommaren 2013, dagarna efter att landets folkvalde ledare, Mursi från Muslimska brödraskapets, avsatts av militären efter folkets resning. Under fortsatta demonstrationer ser polisen som sin uppgift att bura in förbipasserande – från journalister till demonstranter, vuxna som barn – högst på måfå, i brist på lediga häkten, sägs det, men säkert också i brist på bättre idéer. Lastbilen får inte bara funktionen av ett fängelse där människor tvingas hålla ut och samman under växande påfrestningar (psykiska och fysiska) och ovissa omständigheter; fordonet erbjuder genom sina små gallergluggar också ett slags mini-panorama av ett Kairo i förvandling, det som lastbilen i slitningarna av revolutionen 2011 färdas igenom .