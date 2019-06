En dokumentär om Bruce Springsteens framlidne saxofonist Clarence Clemons är på väg, skriver Deadline.

Filmen, med titeln "Clarence Clemons: Who do I think I am?", ska dels skildra den omtyckte saxofonspelarens 40 år i E Street Band, dels det andliga uppvaknande som han upplevde under sin sista tid i livet.