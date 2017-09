Claire Foy klar för roll som Lisbeth Salander

Claire Foy är klar för rollen som Lisbeth Salander i den kommande "Millennium"-filmen. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

Hon var det hetaste namnet för att spela Lisbeth Salander i den kommande "Millennium"-filmen – och nu är det bekräftat. "The Crown"-stjärnan Claire Foy är klar för rollen, skriver The Hollywood Reporter.

Filmen med namnet "The girl in the spider's web" bygger på boken "Det som inte dödar oss", David Lagercrantz uppföljare till Stieg Larssons trilogi.

Den regisseras av Fede Alvarez, och inspelningarna är planerade att börja i januari nästa år i Berlin och Stockholm. Filmen beräknas ha premiär den 19 oktober 2018.

Rollen som Lisbeth Salander har tidigare spelats av Noomi Rapace och Rooney Mara.