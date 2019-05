Jürgen Klopp och Mauricio Pochettino är två av de senaste säsongernas mest hyllade fotbollsfilosofer. De har vunnit matcher, omvärldens fulla respekt och supportrarnas oinskränkta kärlek. I övrigt har de inte vunnit någonting. Inte en titel, aldrig en pokal. 90 minuter, möjligen 120 och elva meter, skiljer dem från något mycket ovanligt. Att en av dem vinner.

Det motsägelsefulla är att i en fotbollsvärld fylld av extrem kortsiktighet och måstematcher står de nu inför den största av alla – utan att ens behöva vinna den. Klubbledningarna och fansen är säkert smått och generellt desperata; chansen blir inte mycket större och bättre för såväl Tottenham som Liverpool att tvätta bort historiska förlorarstämplar eller att sätta feta säsongspunkter. Tränarna i den här fajten, däremot? Not so much.