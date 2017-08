Civilt blodbad i slaget om al-Raqqa

Fakta: Hårdfört styre under IS

Innan folkresningen var al-Raqqa en helt vanlig syrisk stad där invånarna brottades med typiska problem som låga löner, arbetslöshet och politisk repression. Men när den terrorstämplade militanta jihadistgruppen Islamiska staten (IS) tog kontrollen i början av 2014 förändrades allt.

När IS svepte in i staden tog de över moskéer, körde bort kristna och förvandlade kommunala byggnader till högkvarter. Klädkoder för båda könen infördes precis som obligatorisk bön och kurser i sharia. Rökning och satellit-tv förbjöds.

Avhuggna huvuden, spetsade på staket eller hängda från lyktstolpar, har samtidigt skickat omisskänneliga signaler till meningsmotståndare. Den som inte underkastar sig stadens nya regler riskerar att sluta sina dagar i en rondell eller på ett torg, i händerna på en av jihadisternas bödlar.

Offensiven för att driva ut IS från al-Raqqa inleddes inleddes i november förra året och den 6 juni gick SDF-styrkorna in i staden.

Källa: AFP