Civilförsvaret får en miljard i höstbudgeten

Civilförsvaret får tillskott på en miljard kronor i nästa års statsbudget, efter en överenskommelse mellan regeringen och de två samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Miljarden ingår inte i de ökade anslagen till försvaret som tidigare har annonserats.

Förstärkningen till civilförsvaret ska öka stegvis under kommande år, med en halv miljard kronor per år för budgetåren 2022-2024, och därefter med 800 miljoner kronor under 2025.