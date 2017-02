Cinemafrica skapar sammanhang

"Foreign body" av Raja Amari. En ung tunisisk kvinna överlever flykten över Medelhavet och försöker skapa sig ett liv i Lyon, där hon får jobb hos en rik änka (Hiam Abbass). Snart skapas en oväntad spänning mellan dem.

"Daughters of the dust" av Julie Dash. En svart familj lever under skuggan av slaveriet på en ö utanför Georgia. Dashs banbrytande 90-talsklassiker fick nytt liv genom de många referenserna till filmen som förekom i Beyoncés "Lemonade".

"I still hide to smoke" av Rayhana. På ett hammam samlas kvinnor i alla åldrar för att diskutera utan att övervakas av män. Men de patriarkala strukturerna tränger sig på.

"Kindil" av Damien Ounori. En kvinnas simtur förvandlas till en mardröm i den här dramafilmen där övernaturliga inslag samverkar med symbolism och feministiska reflektioner.

"The last of us" av Ala Eddine Slim. Mäktiga bilder, magisk realism och ingen dialog präglar den här filosofiska fabeln om en ensam man som tar sig mot Europa.