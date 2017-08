Nu kan du se Cindy Shermans groteska selfies

Foto: Cindy Sherman

Förra veckan öppnade fotografen och fotokonstnären Cindy Sherman upp sitt Instagram-konto för allmänheten och har nu över 94 000 följare. Liksom många andra konstnärer har hon förstått plattformens möjligheter för just bildkonsten, och visar i sitt flöde inte bara upp semesterbilder och snyggt upplagda luncher utan ett trettiotal selfies.

Men dessa självporträtt liknar inte de som vi vanligen ser på Instagram, utan är deformerade näst intill oigenkännlighet i en grotesk lek med former, färger och proportioner. Detta började hon med så sent som maj, då hon enligt New York Times, upptäckte appen Facetune och dess möjligheter att retuschera bara genom att svepa med fingret över skärmen.

Sherman är sedan 40 år tillbaka känd för sin fotokonst där hon i en rad bildserier undersöker kvinnoroller och stereotyper, med sig själv som modell. Också hennes Instagram-bilder väcker frågan om de bilder vi vill skapa av oss själva, och vad de förmedlar.

Flera av fotografierna har också likheter med hennes tidigare fotokonstverk, som exempelvis hennes Untitled Horros, som visades på moderna Museet 2013.

