CIA-tortyr låses in i hemligheternas mörker

Efter terrordåden i New York i september 2001 började CIA under den republikanske presidenten George W Bush föra misstänkta till hemliga fängelser utomlands där de bortom amerikanska lagar kunde förhöras under tortyr.

En granskningsrapport på 6 700 sidor om verksamheten gjordes av demokrater i senatens underrättelseutskott – där de då hade majoriteten. Men innehållet var så känsligt att bara en 500 sidor lång sammanfattning offentliggjordes 2014, med stöd av en del av utskottets republikaner. Resten av rapporten – som bland annat tros innehålla mycket detaljerade uppgifter från enskilda förhör – låstes in bakom lås och bom.

Sammanfattningen klargör att metoderna var mer brutala och mer ineffektiva än vad CIA informerat politiker och allmänheten om.

Och när majoriteten i senaten ändrades 2015 krävde republikanen Richard Burr – som blivit utskottets nye ordförande – att Vita huset under den demokratiske presidenten Barack Obama, och alla amerikanska myndigheter som fått rapporten, skulle lämna tillbaka alla kopior.

Men Vita huset vägrade och överlämnade saken till avgörande i domstolarna, som avgjorde saken till Burrs förmån i april.

Nu har alltså den nya administrationen under president Donald Trump börjat skicka tillbaka kopior.

Men olika människorättsorganisationer är mycket kritiska mot Burr, och det är också senator Dianne Feinstein, som är den tidigare ordföranden i underrättelseutskottet.

"Ingen senator, ordförande eller inte, har bemyndigande att sudda ut historien. Jag anser att det är ordförandens avsikt i det här fallet", skriver hon i ett uttalande enligt Reuters.