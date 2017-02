Churchill: "Är vi ensamma i universum?"

Winston Churchills intresse för liv på andra planeter har kommit i dagen.

Den brittiske statsmannen Winston Churchill skapar uppmärksamhet i det vetenskapliga samhället mer än 50 år efter sin död.

Anledningen är en essä om rymden som Churchill har skrivit och som nu delvis publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

I texten, som heter "Are we alone in the universe?" (Är vi ensamma i universum), skriver Churchill bland annat att han "inte är tillräckligt fåfäng att tro att min sol är den enda med en familj av planeter". Han drar slutsatsen att det måste finnas många andra planeter "av rätt storlek att kunna ha vatten och möjligen en atmosfär" och "på rätt avstånd från sin sol för att kunna hålla en lämplig temperatur".

Det Churchill teoretiserar om är vad som på 1950-talet skulle få termen "beboelig zon".

Det var astrofysikern Mario Livio som förra året upptäckte essän vid Churchillmuseet i Fulton, Missouri, USA. Enligt Livio gjorde Churchill ett utkast 1939 och omarbetade texten på 1950-talet. Så vitt Livio vet har texten aldrig tidigare publicerats eller granskats vetenskapligt.

Och Churchill verkar inte ha varit helt ute och cyklat i sina funderingar.

– Det extraordinära är hans tankegång, han tänker på problemet som en forskare, säger Mario Livio till nyhetsbyrån AFP.

Winston Churchill hade ett stort vetenskapligt intresse och skrev även om exempelvis evolution, cellbiologi och fusionskraft. Men just fascinationen för astrofysik är tidigare okänd.