Chuck Berry är död – rocklegendaren blev 90 år

Polisen i S:t Charles County i delstaten Missouri skriver på sin Facebooksida att polisen ryckte ut på lördagsförmiddagen och fann Berry livlös. Han dödförklarades vid halv två-tiden lokal tid. Chuck Berry blev 90 år gammal.

Chuck Berry var en av rockens allra största namn och gjorde sig känd för sitt scenspråk och "ankgång" där han studsade över scenen som en anka.

Chuck Berry introducerades till skivbolaget Chess av bluesveteranen Muddy Waters. Chess gav ut Berrys debut "Maybellene" i maj 1955.

Sedan följde en lång rad numera klassiska inspelningar, till exempel "Roll Over Beethoven", "Rock and Roll Music", "Sweet Little Sixteen" och "Johnny B. Goode", som spelades in 1955–1964.

Men Chuck Berrys störst hit någonsin blev "My Ding-a-ling" från 1972, en låt som Chess tidigare vägrat publicera på grund av textens sexuella anspelningar.

Hans medryckande musik byggde oftast på bluesens 12-taktsform, och de fyndiga texterna beskrev mycket bra tonåringarnas värld i 1950-talets USA, med bilarna, skolan, kärleken och generationsklyftan.

Med sitt karakteristiska gitarrspel har Chuck Berry varit den kanske främste stilbildaren för rockgitarrister.

Hans privatliv har varit kantat av personliga tragedier, bland annat med fängelsevistelser som följd.