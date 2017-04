Chris Brown-dokumentär släpps i sommar

Chris Brown. Arkivbild. Foto: Omar Vega/AP/TT

En ny dokumentär om Chris Browns liv är på gång. "Welcome to my life" innehåller intervjuer med världsstjärnan om hans musik men också om de skandaler som omgärdat honom de senaste åren, framförallt händelsen 2009 då han dömdes för att ha hotat sin dåvarande flickvän, sångerskan Rihanna.

I en färsk trailer från filmen syns även artister som Jennifer Lopez, Usher, Rita Ora och Jamie Foxx intervjuas om Brown.

"Welcome to my life" går upp på bio i USA i sommar. Det är inte känt om eller när den kommer att visas på svenska biografer.