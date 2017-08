Chock, sorg, mystik – här är sommarens snackisar

Donald Trumps hot mot Nordkorea

Foto: Ahn Young-joon/AP

Under sensommaren intensifierades ordkriget mellan USA:s president Donald Trump och Nordkorea. Uppgifter om att Nordkorea producerat en ny kärnvapenspets möttes med hårda ord från Trump: ”They will be met with fire and fury like the world has never seen” (översättning: ”De kommer att mötas av eld och raseri som världen aldrig skådat”). Ordväxlingen fick börserna i USA att skaka, och Nordkorea kontrade med att hota med att attackera den amerikanska basen i Guam i Stilla havet.

”Det är första gången som vi har haft en amerikansk president som gått ut och varit så hård, utan att det har funnits någon egentlig anledning”, säger Niklas Swanström, chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.

Källor till New York Times menar att det uppmärksammade talet med ”eld och raseri” var improviserat.

Ordkriget avslutar en sommar med otaliga nyheter från Vita huset: Nya kopplingar till Ryssland via Donald Trump jr och Trumps svärson Jared Kushner, uttalande om att förbjuda transpersoner i den amerikanska armén, en kommunikationschef som fick gå efter tio dagar, ordet ”klimatförändring” lyfts bort ur Trump-administrationen, uppgifter om att personer i Vita huset vill få bort Trump och att Trump inte tog tillräckligt mycket avstånd från vit makt-rörelsen efter våldet i Charlottesville.