Cherilyn Sarkisian, mer känd under namnet Cher, har en karriär som sträcker sig ända tillbaka till den Phil Spector-producerade debuten ”Ringo I love you” från 1960-talets absoluta linda. Faktum är att Cher även finns med som bakgrundssångerska på ikoniska låtar som såväl The Ronettes ”Be my baby” som The Righteous Brothers ”You’ve lost that lovin feelin”. Men i och med duetten ”I got you babe” tillsammans med partnern Sonny Bono från 1965 är Cher den enda artist som har lyckats toppa Billboardlistan under sex olika decennier.

Och där har vi förutsättningarna för att hon lockar en publik på närmare 30 000 personer till Friends Arena. Hennes show är precis så Las Vegas-svulstig man kan förvänta sig och den verkar gå rakt in i hennes numera rejält brokiga publik. När Cher i blått hår hissas upp på en ramp, slänger av sig klänningen/sarongen och blottar en outfit som ser ut att vara hämtad ur Boney M:s gamla garderob, är såväl nostalgiska Sonny & Cher-fans som Pride-partajgängen i extas.